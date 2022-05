Pasquale Bruno attacca Mourinho: "Sceneggiate patetiche. A 60 anni piange e prende per il c**o i tifosi" (Di martedì 17 maggio 2022) Jose Mourinho è diventato l'idolo dei tifosi della Roma e li ha riportati dopo oltre trent'anni in una finale europea. Ma Pasquale Bruno non sopporta gli atteggiamenti dello Special One e li ha... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 17 maggio 2022) Joseè diventato l'idolo deidella Roma e li ha riportati dopo oltre trent'in una finale europea. Manon sopporta gli atteggiamenti dello Special One e li ha...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bruno a gamba tesa su #Mourinho negli studi di #TikiTaka - isa_06000 : PELATO DI MERDA @pasquale Bruno - isa_06000 : Pasquale Bruno ti devono divorare i cani - arcoll86 : @Nino_TheBest @Frankplusvalenz @IlMagodiIos @riccardo_ori No Nino,che sei un secondo padre per me…forzanapoli a vol… - dick_handley : @mulocilan @Alrip_ Questo, in un campionato non nelle mani di Malocchio, sarebbe espulso una partita sì e una no. È… -