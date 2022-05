Panebianco e Teodori raccontano ‘La parabola della Repubblica’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Cosa sarebbe accaduto se Gobetti, Amendola, Carlo Rosselli e Matteotti non fossero stati assassinati dal regime fascista? La democrazia liberale e socialista che rappresentavano avrebbe avuto maggiore fortuna? Se lo chiedono due docenti universitari, storici ed editorialisti del calibro di Angeloe Massimo, che ora hanno scritto un libro insieme dedicato alla complessa questione. Si intitola “LaRepubblica. Ascesa e declino dell’Italia liberale” ed è stato appena pubblicato dalle edizioni Solferino. Sarà presentato giovedì prossimo 19 maggio a Roma, dalle 17,30 in poi, nella Sala Igea di Palazzo Mattei di Paganica, in Piazza dell’Enciclopedia Italiana 14. Insieme agli autori interverranno Giuliano Ferrara e Edoardo Camurri. “Il saggio -sostiene ...