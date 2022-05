Pagamento gas russo, l'Ue contro l'Italia: violate sanzioni per conti bancari in euro e rubli (Di martedì 17 maggio 2022) L'Eni ha annunciato di aver avviato procedure per aprire sue conti con Gazprom Bank - uno in euro e l'altro in rubli, denominati conti K - per il Pagamento del gas russo. Una decisione - spiega una ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 17 maggio 2022) L'Eni ha annunciato di aver avviato procedure per aprire suecon Gazprom Bank - uno ine l'altro in, denominatiK - per ildel gas. Una decisione - spiega una ...

Advertising

Marcozanni86 : Il caos sul tema pagamento gas russo in #rubli e sul sesto pacchetto di sanzioni dimostra ancora una volta con la c… - LaStampa : Ue, pagamento del gas in rubli: gli Stati che lo fanno rischiano la procedura di infrazione - MediasetTgcom24 : Gas, Ue: 'Con pagamento in rubli possibile procedura infrazione' #gas - PolicyMaker_mag : #Eni ammette: “In vista delle imminenti scadenze di pagamento previste per i prossimi giorni, avviata in via cautel… - mariacarla1963 : RT @durezzadelviver: L'operatore del gas finlandese, Gasum, ricorrerà all'arbitrato internazionale contro la richiesta di pagamento di Gazp… -