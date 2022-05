Advertising

Corriere dello Sport

Victorpubblica su Instagram alcune foto in cui indossa la maglia di Diego Armando Maradona e manda in estasi i tifosi del Napoli, che rispondono con tantissimi like e commenti sull'account ufficiale ...Rogeriodi nuovo una maglia dal primo minuto in ragione della squalifica di Kyriakopoulos. ... Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne;. ... Osimhen si veste da Maradona: le foto che hanno scatenato i tifosi del Napoli Il centravanti nigeriano pubblica su Instagram alcune con la "diez" storica dell'Albiceleste, mandando in estasi i sostenitori azzurri, che rispondono con una pioggia di like ...Il Napoli vince a Torino con la rete di Fabiàn. Bene Mertens e Koulibaly, Insigne sbaglia il quarto rigore in campionato.