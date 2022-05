Oppini | “Si critica Cuadrado | il Napoli ha due cascatori”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 17 maggio 2022) Botta e risposta a Il Processo tra Francescoe Gianluca Vigliotti. Il programma di 7 Gold si svolge nel giorno di Juventus-Lazio, con l’addio di Chiellini e Dybala al popolo bianconero. La Juventus saluta i suoi tifosi con un pareggio, grazie al gol all’ultimo secondo di Milinkovic Savic. Proprio quel gol sembra viziato da un fallo su. Proprio su questo contatto arriva il commento di Gianluca Vigliotti che dice: “Il secondo gol della Lazio è frutto di un’ostruzione su, strano ma vero in questo caso il giocatore della Juventus ha veramente subito un fallo“. Il riferimento di Vigliotti è ai tanti, troppi, presunti tuffi di. Non è mancata la risposta dia Vigliotti, con il tifoso juventino che ha detto: “Ilaveva due tuffatori come Mertens e ...