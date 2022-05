Omotransfobia, Rizzi di Rete Lenford: “Discriminazioni sul lavoro? In Italia due leggi per difendersi, ma sono ancora poco usate” (Di martedì 17 maggio 2022) Come difendersi da un licenziamento a causa dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale? Come può una persona transgender denunciare un ambiente degradante e ostile, o un colloquio di lavoro basato su criteri che niente hanno a che vedere con le competenze professionali? Se è vero che spesso le vittime non scelgono la strada del tribunale, in Italia le leggi per affrontare questo tipo di situazioni ci sono. Non solo: la tutela della normativa è molto articolata. Lo spiega nel dettaglio l’avvocato Francesco Rizzi di Rete Lenford, associazione che da 15 anni si batte per il rispetto dei diritti della comunità lgbti+ e che oltre a offrire tutela legale, si occupa di fare formazione e divulgazione. “L’Italia ha strumenti normativi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Comeda un licenziamento a causa dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale? Come può una persona transgender denunciare un ambiente degradante e ostile, o un colloquio dibasato su criteri che niente hanno a che vedere con le competenze professionali? Se è vero che spesso le vittime non scelgono la strada del tribunale, inleper affrontare questo tipo di situazioni ci. Non solo: la tutela della normativa è molto articolata. Lo spiega nel dettaglio l’avvocato Francescodi, associazione che da 15 anni si batte per il rispetto dei diritti della comunità lgbti+ e che oltre a offrire tutela legale, si occupa di fare formazione e divulgazione. “L’ha strumenti normativi ...

