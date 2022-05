Omotransfobia | l’Osservatorio sulle discriminazioni | «Spesso la violenza nasce in famiglia | ancora difficile denunciare» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 17 maggio 2022) Anche se una legge che li punisca specificamentenon c’è, la mappa italiana dei reati di, o diche non possono essere considerate reato, rimane allarmante. E la giornata internazionale per la lotta a questo genere di discriminazione, il 17 maggio, è una buona occasione per fare il punto. Le associazioni che raccolgono dati sono più d’una, ma i segnali vanno tutti nella medesima direzione. Ilga Europe, l’organizzazione che riunisce le principali associazioni per i diritti Lgbtq+ europee ha messo l’Italia al 33esimo posto su 49 paesi, in fondo alla classifica per quanto riguarda l’Europa occidentale. Il rapporto omofobia.org, cita 1487denunce penalmente rilevanti da marzo 2021 ad aprile 2022, una su tre da giovanissimi, tra i 10 e i 20 anni, con un 58% del totale di vere e proprie aggressioni ...