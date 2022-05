Omotransfobia, le storie nel mondo del lavoro – “Io licenziato perché l’azienda non voleva che i clienti vedessero il mio cambio di genere”. “Al colloquio mi hanno detto che ero malato mentale” (Di martedì 17 maggio 2022) “Mi hanno detto che non volevano avere problemi con i clienti e così mi hanno licenziato”. “Ho chiamato e mi hanno risposto che ero malato. Qualcun altro mi ha rifiutato perché, secondo lui, non poteva assumere persone come me. A ogni no, ti senti una nullità”. Sono storie di discriminazioni quotidiane. Di bullismo, offese, marginalizzazione, stipendi più bassi e blocchi di carriera. Ingiustizie mascherate da motivi economici o professionali. Non tutto viene denunciato, perché spesso non si può dimostrare o semplicemente per la rassegnazione a una visione del mondo che sembra difficile da scalfire. In occasione della Giornata internazionale contro l’omobilesbotransfobia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) “Miche nonno avere problemi con ie così mi”. “Ho chiamato e mirisposto che ero. Qualcun altro mi ha rifiutato, secondo lui, non poteva assumere persone come me. A ogni no, ti senti una nullità”. Sonodi discriminazioni quotidiane. Di bullismo, offese, marginalizzazione, stipendi più bassi e blocchi di carriera. Ingiustizie mascherate da motivi economici o professionali. Non tutto viene denunciato,spesso non si può dimostrare o semplicemente per la rassegnazione a una visione delche sembra difficile da scalfire. In occasione della Giornata internazionale contro l’omobilesbotransfobia, ...

