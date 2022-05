Omofobia, Mattarella: rispetto e uguaglianza non sono derogabili (Di martedì 17 maggio 2022) Il Capo dello Stato: occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 maggio 2022) Il Capo dello Stato: occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle ...

Advertising

palermomaniait : Omofobia, Mattarella: ''Educare a una cultura della non discriminazione. Rispetto e uguaglianza non sono derogabili… - vivereitalia : Omofobia, Mattarella 'Rispetto e uguaglianza non sono derogabili' - infoitinterno : Omofobia: Mattarella, rispetto e uguaglianza non sono derogabili - fisco24_info : Mattarella nella giornata contro l'omofobia: 'Rispetto e uguaglianza non derogabili': 'Questa Giornata internaziona… - italiaserait : Giornata contro omofobia, Mattarella: “Rispetto e uguaglianza non derogabili” -