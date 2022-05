Omofobia: Masini (Azione), 'spero sì a ddl Zan ma cambino condizioni in Aula' (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “Oggi è la Giornata mondiale contro l'Omofobia, una giornata di ricordo e testimonianza della sofferenza, che uomini e donne della comunità lgbtq+ vivono ancora quotidianamente. Io e la mia compagna Pamela, abbiamo smesso di avere paura di essere noi. Eppure ancora oggi, prima di mostrarci a persone che non conosciamo, qualche traccia di quella paura c'è ancora. Ecco, questa giornata non deve essere un proforma privo di contenuti. Questa giornata invece va usata per superare ogni traccia di paura e per dire che sì, siamo più forti del vostro odio.” Lo scrivi sui suoi social la senatrice di Azione Barbara Masini. “Il mio auspicio e quello di Azione -aggiunge- è che il ddl Zan diventi legge, ma se le condizioni in Aula non mutano e non mi pare siano mutate, ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - “Oggi è la Giornata mondiale contro l', una giornata di ricordo e testimonianza della sofferenza, che uomini e donne della comunità lgbtq+ vivono ancora quotidianamente. Io e la mia compagna Pamela, abbiamo smesso di avere paura di essere noi. Eppure ancora oggi, prima di mostrarci a persone che non conosciamo, qualche traccia di quella paura c'è ancora. Ecco, questa giornata non deve essere un proforma privo di contenuti. Questa giornata invece va usata per superare ogni traccia di paura e per dire che sì, siamo più forti del vostro odio.” Lo scrivi sui suoi social la senatrice diBarbara. “Il mio auspicio e quello di-aggiunge- è che il ddl Zan diventi legge, ma se leinnon mutano e non mi pare siano mutate, ...

