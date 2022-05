Oltre al gusto, 5 buone ragioni per mangiare le pesche (Di martedì 17 maggio 2022) Tra i frutti più amati dell’estate la pesca è probabilmente ai primi posti, per la sua dolcezza, per il gusto intenso, ma anche per le sue proprietà benefiche sul nostro organismo. E’ infatti ricca di acqua, sali minerali e fibre. Pur essendo molto dolce, la pesca è un frutto con poche calorie e senza grassi. Ha inOltre importanti proprietà che fanno bene alla salute. Ecco 5 buoni motivi per gustare una buona pesca: Le pesche, grazie alle loro fibre, aiutano la regolarità intestinale e svolgono una leggera funzione lassativa. InOltre, grazie a un elevato contenuto di acqua, assolvono anche a una funzione diuretica e depurativa. La vitamina A, di cui le pesche sono ricche, fa bene alla vista, mentre la luteina contribuisce a proteggere la retina dalla degenerazione maculare. Sia la buccia della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Tra i frutti più amati dell’estate la pesca è probabilmente ai primi posti, per la sua dolcezza, per ilintenso, ma anche per le sue proprietà benefiche sul nostro organismo. E’ infatti ricca di acqua, sali minerali e fibre. Pur essendo molto dolce, la pesca è un frutto con poche calorie e senza grassi. Ha inimportanti proprietà che fanno bene alla salute. Ecco 5 buoni motivi per gustare una buona pesca: Le, grazie alle loro fibre, aiutano la regolarità intestinale e svolgono una leggera funzione lassativa. In, grazie a un elevato contenuto di acqua, assolvono anche a una funzione diuretica e depurativa. La vitamina A, di cui lesono ricche, fa bene alla vista, mentre la luteina contribuisce a proteggere la retina dalla degenerazione maculare. Sia la buccia della ...

