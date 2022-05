Olivera-Napoli: c’è un ostacolo alla firma, spunta un altro nome (Di martedì 17 maggio 2022) Il Napoli è alla ricerca di un terzino per il prossimo anno e gli accordi con Mathias Olivera, difensore del Getafe classe ’97, sembravano ormai conclusi. L’intesa con il calciatore, infatti, è stata trovata: sono stati definiti i termini del contratto, la durata, le cifre, i bonus ed anche quanto relativo ai diritti d’immagine. Ma c’è da chiarire la richiesta del club. Angel Torres, presidente del Getafe, ha rifiutato l’offerta iniziale del Napoli di 10 milioni e spinge affinché la società azzurra paghi l’intera clausola rescissoria di ben 20 milioni, dunque il doppio di quanto proposto. De Laurentiis è arrivato a 12 milioni, ma non intende andare oltre per concludere l’affare. alla luce di questo stop tra Napoli e Olivera, il ds Cristiano Giuntoli continua a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 17 maggio 2022) Ilricerca di un terzino per il prossimo anno e gli accordi con Mathias, difensore del Getafe classe ’97, sembravano ormai conclusi. L’intesa con il calciatore, infatti, è stata trovata: sono stati definiti i termini del contratto, la durata, le cifre, i bonus ed anche quanto relativo ai diritti d’immagine. Ma c’è da chiarire la richiesta del club. Angel Torres, presidente del Getafe, ha rifiutato l’offerta iniziale deldi 10 milioni e spinge affinché la società azzurra paghi l’intera clausola rescissoria di ben 20 milioni, dunque il doppio di quanto proposto. De Laurentiis è arrivato a 12 milioni, ma non intende andare oltre per concludere l’affare.luce di questo stop tra, il ds Cristiano Giuntoli continua a ...

