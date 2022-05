Olimpia Milano-Reggio Emilia stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A1 (Di martedì 17 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta AX Armani Exchange Milano-UNAHOTELS Reggio Emilia, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Il primo atto della Serie ha visto i meneghini imporsi seppur con qualche brivido contro la formazione di coach Caja; lo spettacolo è appena iniziato e il verdetto è tutto da decidere. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di martedì 17 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay e su Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) L’e come vedere inAX Armani Exchange-UNAHOTELS, sfida valida come-2 deidideidellaA1 2021/di. Il primo atto dellaha visto i meneghini imporsi seppur con qualche brivido contro la formazione di coach Caja; lo spettacolo è appena iniziato e il verdetto è tutto da decidere. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di martedì 17 maggio, con la sfida che sarà visibile intv e in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay e su Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI ...

