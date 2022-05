“Oh mamma, stai bene?”. Isola dei famosi, la rovinosa caduta di Ilary Blasi a fine puntata (Di martedì 17 maggio 2022) Ilary Blasi cade all’Isola dei famosi. Attimi di tensione durante la 17esima puntata di questa edizione 2022. La padrona di casa, proprio nei minuti finali, ha perso l’equilibrio mentre era seduta sullo sgabello. Erano le una passate quando la moglie di Francesco Totti è caduta a terra in maniera davvero scomposta. Ilary, da quello che è sembrato rivedendo le immagini, si è sbilanciata in avanti mentre si stavano svolgendo le nomination ed è finita gambe all’aria. Immediato l’intervento dei due opinionisti in studio, Nicola Savino (scopri cosa è successo solo qualche giorno fa) e Vladimir Luxuria. I due, neanche a dirlo, si sono precipitati su di lei per capire se avesse riportato danni o meno. Prima di loro, Gustavo Rodriguez si è fiondato sulla presentatrice per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022)cade all’dei. Attimi di tensione durante la 17esimadi questa edizione 2022. La padrona di casa, proprio nei minuti finali, ha perso l’equilibrio mentre era seduta sullo sgabello. Erano le una passate quando la moglie di Francesco Totti èa terra in maniera davvero scomposta., da quello che è sembrato rivedendo le immagini, si è sbilanciata in avanti mentre si stavano svolgendo le nomination ed è finita gambe all’aria. Immediato l’intervento dei due opinionisti in studio, Nicola Savino (scopri cosa è successo solo qualche giorno fa) e Vladimir Luxuria. I due, neanche a dirlo, si sono precipitati su di lei per capire se avesse riportato danni o meno. Prima di loro, Gustavo Rodriguez si è fiondato sulla presentatrice per ...

