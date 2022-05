OGGI È UN ALTRO GIORNO: BOOM PER SABRINA FERILLI. BORTONE: “MAGNIFICA SCOPERTA” (Di martedì 17 maggio 2022) “OGGI è un ALTRO GIORNO” si conferma uno dei gioielli della programmazione quotidiana. Un salotto piacevole, intelligente, che parla a tutti, senza escludere nessuno. Due ore che volano tra pop, attualità, spettacolo, riflessione. Ieri uno dei punti più alti della stagione con l’intervista di Serena BORTONE a SABRINA FERILLI, per la prima volta ospite nel salotto pomeridiano di Rai1. Oltre 1,8 milioni di telespettatori con il 17,04% di share, uno dei migliori dell’anno. Il gradimento nel pubblico 55+ tocca il 21,02% ma bene anche nel pubblico giovane: 13,41% dai 15 ai 34 anni. La popolare attrice e conduttrice, reduce dalla premiazione meritatissima ai David di Donatello, si è racconta con semplicità, verità e ironia. Il prossimo anno la vedremo in una nuova ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 17 maggio 2022) “è un” si conferma uno dei gioielli della programmazione quotidiana. Un salotto piacevole, intelligente, che parla a tutti, senza escludere nessuno. Due ore che volano tra pop, attualità, spettacolo, riflessione. Ieri uno dei punti più alti della stagione con l’intervista di Serena, per la prima volta ospite nel salotto pomeridiano di Rai1. Oltre 1,8 milioni di telespettatori con il 17,04% di share, uno dei migliori dell’anno. Il gradimento nel pubblico 55+ tocca il 21,02% ma bene anche nel pubblico giovane: 13,41% dai 15 ai 34 anni. La popolare attrice e conduttrice, reduce dalla premiazione meritatissima ai David di Donatello, si è racconta con semplicità, verità e ironia. Il prossimo anno la vedremo in una nuova ...

Advertising

lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - francescocosta : Oggi su Morning: le notizie false sulle esercitazioni militari in Sardegna; dove si cura il Long Covid in Italia; u… - CarloCalenda : Oggi ci sono 30 articoli su la ex candidata dominatrice. Ho finalmente capito come andare sui giornali. Altro che p… - BuianoVezio : RT @FulvioPettinato: Fino a ieri pagavo una babysitter solo per accompagnare mio figlio all'asilo nido, ma avendo trovato un altro lavoro o… - lvoir : RT @angelo_falanga: Aperto il corridoio per l'uscita dallo stabilimento Azovstal. Attesi oggi fino a 2.200 militanti Un altro gruppo si pre… -