Nuovi obblighi in auto da luglio | si rischia il fermo del veicolo per chi non installa questo dispositivo

Si tratta di un dispositivo che ricorda un po' il concetto della scatola nera presene sugli aerei. Un sistema installato direttamente sul veicolo che consente di registrare gli ultimi dati relativi ad un incidente, ad esempio. Utilissimo per capire le responsabilità e le dinamiche che lo hanno innescato. La scatola nera: ora anche per le auto Certamente, uno strumento molto utile anche ai fini assicurativi, motivo per cui molte compagnie di assicurazione da qualche anno lo hanno già previsto nei loro contratti. Di solito accade che l'utente che decide di installarlo, riceve anche uno sconto sulla propria polizza, in quanto il dispositivo agevola tantissimo il lavoro di ricostruzione delle responsabilità. Il regolamento 2019/2144 dell'Unione europea Ora, arriva però un vero e proprio ...

