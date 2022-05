Nuove mosse degli Stati Uniti per cercare di isolare la Russia, via le sanzioni al Venezuela e aiuti militari per l’India (Di martedì 17 maggio 2022) Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di aiuti militari per l’India nel tentativo di allontanarla da acquisti di armi russe. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il pacchetto potrebbe includere fino a 500 milioni di dollari finanziamenti militari. Negli ultimi mesi l’India ha incrementato sensibilmente le sue importazioni di petrolio e gas russi, approfittando degli sconti sugli idrocarburi russi. Nelle scorse settimane la Casa Bianca ha stigmatizzato il comportamento di Nuova Delhi invitando il governo indiano a valutarne le ricadute di lungo periodo. l’India è uno dei 35 paesi che si sono astenuti nella votazione sulla risoluzione Onu che condanna l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Glistanno preparando un pacchetto dipernel tentativo di allontanarla da acquisti di armi russe. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il pacchetto potrebbe includere fino a 500 milioni di dollari finanziamenti. Negli ultimi mesiha incrementato sensibilmente le sue importazioni di petrolio e gas russi, approfittandosconti sugli idrocarburi russi. Nelle scorse settimane la Casa Bianca ha stigmatizzato il comportamento di Nuova Delhi invitando il governo indiano a valutarne le ricadute di lungo periodo.è uno dei 35 paesi che si sono astenuti nella votazione sulla risoluzione Onu che condanna l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo ...

