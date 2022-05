Nuova moneta da 2 euro per celebrare Falcone e Borsellino (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Poligrafico e Zecca dello Stato nella Collezione Numismatica 2022 ha reso omaggio ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con una moneta da due euro a corso legale in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e circolazione ordinaria, coniata per ricordare il sacrificio dei due magistrati nella lotta alla mafia, nel trentesimo anniversario della loro scomparsa. La moneta, emessa oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata realizzata dall’artista della Zecca italiana Valerio De Seta che ha reso nell’opera, ispirata ad una famosa fotografia di Tony Gentile, un’immagine realistica e quanto mai vivida dei due magistrati, simboli della difesa della legalità e del rispetto delle Istituzioni. Sul dritto della moneta appare il volto ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Poligrafico e Zecca dello Stato nella Collezione Numismatica 2022 ha reso omaggio ai Giudici Giovannie Paolocon unada duea corso legale in tutti gli Stati membri dell’Unionepea e circolazione ordinaria, coniata per ricordare il sacrificio dei due magistrati nella lotta alla mafia, nel trentesimo anniversario della loro scomparsa. La, emessa oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata realizzata dall’artista della Zecca italiana Valerio De Seta che ha reso nell’opera, ispirata ad una famosa fotografia di Tony Gentile, un’immagine realistica e quanto mai vivida dei due magistrati, simboli della difesa della legalità e del rispetto delle Istituzioni. Sul dritto dellaappare il volto ...

