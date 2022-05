Novità Parma, cambia tutto: arriva la drastica decisione della società (Di martedì 17 maggio 2022) In casa Parma è ormai certo l’esonero del tecnico Beppe Iachini, fa sapere ParmaLive.com. Nonostante il tecnico avesse un altro anno di contratto non c’erano le condizioni per continuare, causa i risultati poco soddisfacenti raggiunti dalla squadra durante la seconda parte di stagione. Iachini Parma esoneroPer l’allenatore non c’è stata nessuna risoluzione del contratto, infatti il tecnico e la società si sono lasciati in ottimi rapporti e il marchigiano rimarrà sotto contratto fino alla fine del suo contratto. Tatiana Digirolamo Leggi su rompipallone (Di martedì 17 maggio 2022) In casaè ormai certo l’esonero del tecnico Beppe Iachini, fa sapereLive.com. Nonostante il tecnico avesse un altro anno di contratto non c’erano le condizioni per continuare, causa i risultati poco soddisfacenti raggiunti dalla squadra durante la seconda parte di stagione. IachiniesoneroPer l’allenatore non c’è stata nessuna risoluzione del contratto, infatti il tecnico e lasi sono lasciati in ottimi rapporti e il marchigiano rimarrà sotto contratto fino alla fine del suo contratto. Tatiana Digirolamo

Advertising

TurckBanner : RT @innovationpost_: .@TurckBanner sarà presente a @spsitalia, dal 24 al 26 maggio a Parma (Padiglione 05 stand B027) per proporre le sue n… - innovationpost_ : .@TurckBanner sarà presente a @spsitalia, dal 24 al 26 maggio a Parma (Padiglione 05 stand B027) per proporre le su… - ComuneParma : ????? Hai perso la tessera elettorale? ????? Hai finito gli spazi per i timbri? ?? Ecco come richiedere una nuova tes… - spsitalia : RT @PassepartoutSpa: Dal 24 al 26 maggio siamo a @spsitalia presso ??Fiere di Parma insieme a #IFTecnology, #BusinessPartners4USrl, #CloverG… - PassepartoutSpa : Dal 24 al 26 maggio siamo a @spsitalia presso ??Fiere di Parma insieme a #IFTecnology, #BusinessPartners4USrl,… -

Prodotti, servizi e soluzioni Turk Banner a SPS Italia ... sistemi bus e sicurezza, annuncia la presenza dell'azienda a SPS Italia, dal 24 al 26 maggio a Parma (Padiglione 05 stand B027). L'azienda presenterà in fiera le novità di prodotto delle sue Case ... Ance Alessandria al convegno di Parma per parlare anche di rigenerazione urbana La novità del convegno è stata anche la presentazione del Decalogo per la rigenerazione urbana . " L'Ance insieme agli esperti che compongono il Comitato scientifico del progetto Parma 2022, in un ... La Repubblica ... sistemi bus e sicurezza, annuncia la presenza dell'azienda a SPS Italia, dal 24 al 26 maggio a(Padiglione 05 stand B027). L'azienda presenterà in fiera ledi prodotto delle sue Case ...Ladel convegno è stata anche la presentazione del Decalogo per la rigenerazione urbana . " L'Ance insieme agli esperti che compongono il Comitato scientifico del progetto2022, in un ... Storie di frontiera fra l'Ucraina e Parma