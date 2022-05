"Non si trova più". Allerta per il sottomarino "sparito" nel Mediterraneo, cosa sta succedendo nel Mediterraneo (Di martedì 17 maggio 2022) Caccia a Ottobre Rosso nel Mediterraneo? Tutto è possibile. I movimenti delle unità navali russe nel mare di casa nostra va avanti zenza sosta ormai da mesi. Ma un episodio di fatto sta attirando l'attenzione della nostra intelligence e di diversi settori della Nato: è sparito un sottomarino nucleare russo proprio nel Mare Nostrum. Una circostanza accertata da diversi esperti. Del resto la presenza di un sottomarino nucleare nel Mediterraneo era stata segnalata parecchie settimane fa. Poi il silenzio. Il nulla. Il sottomarino infatti non è stato più avvistato e la sua posizione non è più stata registrata. Va detto che questi tipi di imbarcazioni possono stare in immersione per diversi mesi cercando di sfuggire alle rilevazioni satellitari. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Caccia a Ottobre Rosso nel? Tutto è possibile. I movimenti delle unità navali russe nel mare di casa nostra va avanti zenza sosta ormai da mesi. Ma un episodio di fatto sta attirando l'attenzione della nostra intelligence e di diversi settori della Nato: èunnucleare russo proprio nel Mare Nostrum. Una circostanza accertata da diversi esperti. Del resto la presenza di unnucleare nelera stata segnalata parecchie settimane fa. Poi il silenzio. Il nulla. Ilinfatti non è stato più avvistato e la sua posizione non è più stata registrata. Va detto che questi tipi di imbarcazioni possono stare in immersione per diversi mesi cercando di sfuggire alle rilevazioni satellitari. Ma ...

Advertising

fattoquotidiano : La vera storia del bistrot che chiude perché “non trova personale”: “Mi ha licenziato subito prima”. “Con contratto… - Agenzia_Ansa : Trova la convivente in casa con un altro e l'accoltella. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni ma non sar… - Pontifex_it : Le lacrime di coloro che soffrono non sono sterili. Sono una preghiera silenziosa che sale fino al cielo e che in M… - Im_Yamanist : RT @DfFrancesca75: Chi vuole trova una strada, chi non vuole trova una scusa..... Buona serata.... #CanYaman - Ryoga912 : @__voorpret @PauDybala_JR Bisogna sempre pensare che, alla fine della fiera, allenatori e giocatori passano, la squ… -