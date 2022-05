“Non me lo dovevi fare”. Isola dei Famosi, resa dei conti tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria (Di martedì 17 maggio 2022) Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda nella serata di lunedì 16 maggio, si è materializzata una lite in diretta e all’interno dello studio tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria. Accuse pesanti quelle dell’ex concorrente, eliminata da poco, che ha deciso di puntare il dito contro l’opinionista del reality show. Uno scontro in piena regola davanti a Ilary Blasi, che ha guardato tutto con stupore, stesso atteggiamento avuto senza ombra di dubbio anche dai telespettatori. Ma dell’Isola dei Famosi non si sta discutendo solamente di questo acceso confronto tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria. Sono arrivate dall’Honduras anche parole pesanti di Estefania ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Nel corso dell’ultima puntata dell’dei, andata in onda nella serata di lunedì 16 maggio, si è materializzata una lite in diretta e all’interno dello studio tra. Accuse pesanti quelle dell’ex concorrente, eliminata da poco, che ha deciso di puntare il dito contro l’opinionista del reality show. Uno scontro in piena regola davanti a Ilary Blasi, che ha guardato tutto con stupore, stesso atteggiamento avuto senza ombra di dubbio anche dai telespettatori. Ma dell’deinon si sta discutendo solamente di questo acceso confronto tra. Sono arrivate dall’Honduras anche parole pesanti di Estefania ...

