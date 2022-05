Nomisma Energia prezzo diesel sopra i valori ottimali | benzina sotto

Advertising

Quattroruote

La benzina costa un po' di meno di quel che dovrebbe e il diesel un po' di più.ha analizzato il prezzo dei carburanti . Queste le conclusioni della ricercaA tal proposito, dalle ultime rilevazioni diemergono per la benzina listini (in modalità self - service e sulla base di rilevazioni di mercato e dati della Banca d'Italia) ancora al ... Caro carburanti - Nomisma Energia: "Il prezzo del diesel resta sopra i valori ottimali” In Italia, come in Europa, i prezzi alla pompa sono determinati sommando al costo del carburante sul mercato internazionale un margine lordo a copertura di tutti i costi: trasporto, margine gestore, i ...Alla data del 16 maggio la benzina costa 7,8 centesimi in meno dei valori ideali, il gasolio 3,6 centesimi in più ...