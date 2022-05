"Nominato il 9 maggio". Putin e la mossa in gran segreto alla parata: chi è lui e perché l'Occidente trema (Di martedì 17 maggio 2022) Il 9 maggio, giorno della festa della Vittoria russa, Vladimir Putin ha firmato in gran silenzio un decreto le cui conseguenze potrebbero essere irreversibili. Proprio così, mentre l'Occidente si stupiva della pacatezza dello zar, il presidente della Russia cambiava per sempre le relazioni con la Cina. Non solo, perché l'ordinanza ha dato il via alla scalata di Maxim Oreshkin. È lui, 39enne russo, l'uomo a cui si affida Putin. Economista che ha frequentato diverse scuole di élite di Mosca, transitato da varie banche d'investimento (da Rosbank, alla controllata russa della francese Crédit Agricole), già ministro dello Sviluppo a 34 anni e consigliere del presidente dal 2020, Oreshkin sarà il fautore della riconversione del Cremlino. Stando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Il 9, giorno della festa della Vittoria russa, Vladimirha firmato insilenzio un decreto le cui conseguenze potrebbero essere irreversibili. Proprio così, mentre l'si stupiva della pacatezza dello zar, il presidente della Russia cambiava per sempre le relazioni con la Cina. Non solo,l'ordinanza ha dato il viascalata di Maxim Oreshkin. È lui, 39enne russo, l'uomo a cui si affida. Economista che ha frequentato diverse scuole di élite di Mosca, transitato da varie banche d'investimento (da Rosbank,controllata russa della francese Crédit Agricole), già ministro dello Sviluppo a 34 anni e consigliere del presidente dal 2020, Oreshkin sarà il fautore della riconversione del Cremlino. Stando ...

