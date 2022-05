Niente voto sulle armi all’Ucraina. Draghi silenzia il Parlamento. Contrario alle forniture anche Salvini. Ma poi non chiede una votazione come fa solo il M5S (Di martedì 17 maggio 2022) In Parlamento giusto per dare le informazioni. Senza far esprimere deputati e senatori, costretti a fare da spettatori all’intervento di Mario Draghi. Tutto in linea con il trend degli ultimi mesi con un governo che fa quel che vuole, ridimensionando le funzioni delle Camere. In un silenzio quasi tombale. Il 19 maggio, infatti, il presidente del Consiglio si limiterà a fare un aggiornamento sul conflitto in Ucraina rispetto alle scorse settimane. Il minimo sindacale dopo che la forza di maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle, ha chiesto che Camera e Senato fossero centrali in tema di politica internazionale. Soprattutto mentre c’è una guerra in Europa. E con lo scenario di un ulteriore allargamento. La linea di Palazzo Chigi, però, non si è spostata di un millimetro: nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022) Ingiusto per dare le informazioni. Senza far esprimere deputati e senatori, costretti a fare da spettatori all’intervento di Mario. Tutto in linea con il trend degli ultimi mesi con un governo che fa quel che vuole, ridimensionando le funzioni delle Camere. In un silenzio quasi tombale. Il 19 maggio, infatti, il presidente del Consiglio si limiterà a fare un aggiornamento sul conflitto in Ucraina rispettoscorse settimane. Il minimo sindacale dopo che la forza di maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle, ha chiesto che Camera e Senato fossero centrali in tema di politica internazionale. Soprattutto mentre c’è una guerra in Europa. E con lo scenario di un ulteriore allargamento. La linea di Palazzo Chigi, però, non si è spostata di un millimetro: nella giornata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ...

Advertising

LaNotiziaTweet : Niente voto sulle armi all’#Ucraina. #Draghi silenzia il Parlamento. Contrario alle forniture anche Salvini. Ma poi… - eVe_DlX : RT @LuciTheWeirdCat: Esonero fatto il 20 aprile. 16 maggio: 'Professore ma i voti? Il 1 giugno abbiamo i primi esa… - Namast70961553 : RT @kiara86769608: In Campania è scomparsa Forza Italia: niente simbolo in quasi tutti i principali comuni al voto per le amministrative ht… - FabrizioMauri4 : I forzisti non hanno più 'appoggi' in Campania? - Droghino : RT @LuciTheWeirdCat: Esonero fatto il 20 aprile. 16 maggio: 'Professore ma i voti? Il 1 giugno abbiamo i primi esami, vorremmo sapere i vo… -