Nicolò | l' operaio di Roma che ha inseguito e bloccato un rapinatore | ' Un gesto istintivo | ma ora provo compassione'

(Di martedì 17 maggio 2022) Ha visto un' anziana aggredita e rapinata al bancomat da un uomo che poi è fuggito. E non ci ha pensato due volte,Nistri ,31enne che è riuscito a fermare il, facendolo ...

Marisab79879802 : RT @mirko_furlan: L’operaio romano di 31 anni che ha rincorso è ha bloccato il rapinatore è mio figlio ???? Si chiama Nicolò. https://t.co… - penneschi : RT @mirko_furlan: L’operaio romano di 31 anni che ha rincorso è ha bloccato il rapinatore è mio figlio ???? Si chiama Nicolò. https://t.co… - paoliblu : RT @mirko_furlan: L’operaio romano di 31 anni che ha rincorso è ha bloccato il rapinatore è mio figlio ???? Si chiama Nicolò. https://t.co… - JPCK72 : RT @mirko_furlan: L’operaio romano di 31 anni che ha rincorso è ha bloccato il rapinatore è mio figlio ???? Si chiama Nicolò. https://t.co… - ibis787 : MA VAI A FARE IN CULO NICOLO' lo posso dire?? Nicolò, l'operaio di Roma che ha inseguito e bloccato un rapinatore:… -

Today.it

Ha visto un' anziana aggredita e rapinata al bancomat da un uomo che poi è fuggito. E non ci ha pensato due volte,Nistri ,31enne che è riuscito a fermare il rapinatore , facendolo consegnare alle forze dell'ordine. Un gesto istintivo e coraggioso, quello compiuto dal giovanea Roma , in ......