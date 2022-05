“Nessun visto”: così il Regno Unito chiude le porte ai laureati italiani (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Il Regno Unito lancerà dal 30 maggio un visto speciale per gli studenti usciti dalle migliori università del mondo, ma nell’elenco stilato dal governo di Londra non ne risulta nemmeno una italiana non avendo posizioni sufficientemente alte nei ranking mondiali. In seguito alla Brexit è possibile entrare sul suolo britannico, ad eccezione dei turisti, solo se si ha già in tasca un contratto di lavoro e si soddisfano alcuni requisiti minimi (tra cui un salario minimo di circa 30 mila euro l’anno), ora il paese della regina ha varato un visto di due anni per alcuni High Potential Individual, laureati in prestigiose università. Università italiane indietro nel ranking I britannici hanno stilato una classifica dei più prestigiosi atenei basandosi su quelle del Times Higher Education, QS ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag – Illancerà dal 30 maggio unspeciale per gli studenti usciti dalle migliori università del mondo, ma nell’elenco stilato dal governo di Londra non ne risulta nemmeno una italiana non avendo posizioni sufficientemente alte nei ranking mondiali. In seguito alla Brexit è possibile entrare sul suolo britannico, ad eccezione dei turisti, solo se si ha già in tasca un contratto di lavoro e si soddisfano alcuni requisiti minimi (tra cui un salario minimo di circa 30 mila euro l’anno), ora il paese della regina ha varato undi due anni per alcuni High Potential Individual,in prestigiose università. Università italiane indietro nel ranking I britannici hanno stilato una classifica dei più prestigiosi atenei basandosi su quelle del Times Higher Education, QS ...

