Neonata operata per un tumore vicino al cuore | ‘caso unico’ a Pavia

(Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Appena 18 giorni di vita e una massa tumorale attaccata al cuore, che le riempiva il petto. Una neoplasia detta teratoma timico, che i chirurghi del Policlinico San Matteo di Pavia hanno rimosso dalla Neonata in toracoscopia. Un "caso unico", riferiscono dall'Irccs, un intervento senza eguali in letteratura scientifica. "Un risultato eccellente frutto di multidisciplinarietà e collaborazione", che è riuscito a guarire la piccola. "L'intervento realizzato ha caratteri di eccezionalità in quanto non sono descritti in letteratura altri casi di teratoma timico asportati per via toracoscopica in età Neonatale – afferma Giovanna Riccipetitoni, a capo della Chirurgia pediatrica del San Matteo, in curriculum precedenti esperienze nel trattamento di masse timiche in pazienti pediatrici – La massa è stata isolata ...

