Nel napoletano 13enne ferito a schiena mentre era in aula

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMelito (Na) – Un ragazzino di 13 anni è statoallacon un’arma da taglioera in, nella scuola Marino Guardano di Melito (Napoli). Il fatto è avvenuto alle ore 14. E’ probabile che a colpirlo sia stato un compagno di classe. Il minorenne è stato trasportato all’ospedale Santobono; le sue ferite sono lievi, tre i punti di sutura. Indagano i carabinieri di Melito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

