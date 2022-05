Negoziati Russia Ucraina, si tratta solo su Azovstal ma la pace è lontana. Mosca vuole dialogare solo con Kiev e non con Stati Uniti e Regno Unito (Di martedì 17 maggio 2022) “L’Ucraina si è praticamente ritirata dal processo negoziale. I Negoziati non proseguono”. È quanto ha detto oggi il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko parlando dello stato nei Negoziati tra Russia e Ucraina. Negoziati Russia Ucraina, Mosca: “Kiev si è praticamente ritirata dal processo negoziale” “La Russia non pensa che condurre Negoziati con Stati Uniti e Regno Unito invece che con l’Ucraina possa essere efficace” .ha affermato, invece, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. “Per quanto riguarda le aspettative sul fatto che spostare i Negoziati a livello di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 maggio 2022) “L’si è praticamente ritirata dal processo negoziale. Inon proseguono”. È quanto ha detto oggi il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko parlando dello stato neitra: “si è praticamente ritirata dal processo negoziale” “Lanon pensa che condurreconinvece che con l’possa essere efficace” .ha affermato, invece, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. “Per quanto riguarda le aspettative sul fatto che spostare ia livello di ...

