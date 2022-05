'Ndrangheta: tribunale Milano, 'omesso controllo Schenker Italiana su boss' (Di martedì 17 maggio 2022) Milano, 17 mag. (Adnkronos) - "Gli elementi offerti in valutazione danno atto di una condotta quanto meno gravemente negligente, per omesso controllo, posta in essere da esponenti della società muniti di potere decisionale che hanno intessuto e mantenuto stabili rapporti d'affari con Nicola Bevilacqua, agevolandone l'attività, benché questi sia stato condannato irrevocabilmente per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso". E' per queste ragioni che il tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione ha fatto scattare la misura dell'amministrazione giudiziaria nei confronti del colosso della logistica Schenker Italiana (non indagata, ndr) con sede a Peschiera Borromeo. In particolare, il 60enne riconducibile alla cosca Mancuso di ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 maggio 2022), 17 mag. (Adnkronos) - "Gli elementi offerti in valutazione danno atto di una condotta quanto meno gravemente negligente, per, posta in essere da esponenti della società muniti di potere decisionale che hanno intessuto e mantenuto stabili rapporti d'affari con Nicola Bevilacqua, agevolandone l'attività, benché questi sia stato condannato irrevocabilmente per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso". E' per queste ragioni che ildi- Sezione autonoma misure di prevenzione ha fatto scattare la misura dell'amministrazione giudiziaria nei confronti del colosso della logistica(non indagata, ndr) con sede a Peschiera Borromeo. In particolare, il 60enne riconducibile alla cosca Mancuso di ...

