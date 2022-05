Nato: stamane la Svezia ha firmato la richiesta di adesione, la Finlandia auspica “Una regione nordica responsabile, forte e stabile” (Di martedì 17 maggio 2022) “E’ una cosa epocale, inevitabile“, affermando di aver fatto “ciò che ritengo sia il meglio per la Svezia”, come riporta il sito d’informazione svedese ‘The local’, così stamane il ministro degli Esteri Ann Linde, ha firmato davanti ai media la richiesta di adesione del suo paese alla Nato. Nato, la richiesta svedese di annessione ora sarà consegnata al segretario generale dell’alleanza, Jens Stoltenberg, a Bruxelles Attualmente non è ancora stato reso noto quando, Axel Wernhoff, ambasciatore svedese alla Nato, si recherà a Bruxelles per consegnare il documento tra le mani di Jens Stoltenberg, segretario generale dell’alleanza. Tuttavia voci interne al governo di Stoccolma, prevedono che il tutto sarà portato a termine entro la fine di ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 maggio 2022) “E’ una cosa epocale, inevitabile“, affermando di aver fatto “ciò che ritengo sia il meglio per la”, come riporta il sito d’informazione svedese ‘The local’, cosìil ministro degli Esteri Ann Linde, hadavanti ai media ladidel suo paese alla, lasvedese di annessione ora sarà consegnata al segretario generale dell’alleanza, Jens Stoltenberg, a Bruxelles Attualmente non è ancora stato reso noto quando, Axel Wernhoff, ambasciatore svedese alla, si recherà a Bruxelles per consegnare il documento tra le mani di Jens Stoltenberg, segretario generale dell’alleanza. Tuttavia voci interne al governo di Stoccolma, prevedono che il tutto sarà portato a termine entro la fine di ...

