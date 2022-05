Nato, la Svezia firma la domanda di adesione. Il Cremlino: vinceremo l’ostilità dell’Occidente (Di martedì 17 maggio 2022) Il ministro degli Esteri svedese, Ann Linde, ha firmato questa mattina la richiesta di adesione alla Nato. Il documento verrà presentato assieme alla richiesta finlandese al quartier generale dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles in settimana. Lo riporta il quotidiano svedese The local. “‘ una cosa epocale, inevitabile”, ha dichiarato la ministra durante la cerimonia della firma. Davanti ai fotografi nella sede del ministero. Linda ha detto chiaramente di essere convinta che sia “il meglio per la Svezia”. Nato, la Svezia firma la domanda per l’adesione Deve ancora essere precisato quando l’ambasciatore svedese alla Nato, Axel Wernhoff, consegnerà il documento al segretario generale dell’alleanza Jens ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Il ministro degli Esteri svedese, Ann Linde, hato questa mattina la richiesta dialla. Il documento verrà presentato assieme alla richiesta finlandese al quartier generale dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles in settimana. Lo riporta il quotidiano svedese The local. “‘ una cosa epocale, inevitabile”, ha dichiarato la ministra durante la cerimonia della. Davanti ai fotografi nella sede del ministero. Linda ha detto chiaramente di essere convinta che sia “il meglio per la”., lalaper l’Deve ancora essere precisato quando l’ambasciatore svedese alla, Axel Wernhoff, consegnerà il documento al segretario generale dell’alleanza Jens ...

