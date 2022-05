Nato, al via le esercitazioni militari con Finlandia e Svezia (Di martedì 17 maggio 2022) Anche Svezia e Finlandia, in qualità di Paesi partner dell’Alleanza, parteciperanno alle grandi esercitazioni militari della Nato che si terranno da qui alla fine di giugno. Come spiega la stessa Alleanza atlantica in un comunicato diffuso nei giorni scorsi, le forze statunitensi, britanniche, estoni e lettoni stanno partecipando insieme ai loro ospiti finlandesi all’esercitazione “Arrow InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 17 maggio 2022) Anche, in qualità di Paesi partner dell’Alleanza, parteciperanno alle grandidellache si terranno da qui alla fine di giugno. Come spiega la stessa Alleanza atlantica in un comunicato diffuso nei giorni scorsi, le forze statunitensi, britanniche, estoni e lettoni stanno partecipando insieme ai loro ospiti finlandesi all’esercitazione “Arrow InsideOver.

Advertising

christianrocca : Putin ha dichiarato guerra alla democrazia liberale, e i nostri liberaldemocratici mangiano il gelato… - petergomezblog : La premier svedese: “Partito socialdemocratico favorevole all’adesione nella Nato. Guerra in Ucraina mina la sicure… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, la diretta – In corso l’evacuazione dall’acciaieria Azovstal. Nato, Erdogan: “No a Svezia e Finl… - CarloSantaroni : RT @HSkelsen: Io speravo in una soluzione diversa per gli uomini di #Azovstal. Una uscita via Croce Rossa, ONU, Turchia. Purtroppo sono and… - gazzettamodena : Guerra Russia-Ucraina, Mosca: raggiunto accordo per evacuare feriti Azovstal. La Svezia segue la Finlandia: subito… -