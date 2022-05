Nations Cup | Chiara Consonni ed Elisa Balsamo si aggiudicano l’oro nella madison

(Di martedì 17 maggio 2022) Il secondo appuntamento dellaCup di ciclismo su pista si è chiuso nel migliore dei modi pered. La 22enne di Brembate di Sopra e la 24enne di Sarnico hanno illuminato il velodromo di Milton (Canada) aggiudicandosi lafemminile e regalando così all’Italia il decimo podio della rassegna. Dopo aver condiviso per alcuni anni la militanzaValcar-Travel & Service, le azzurre si sono confermate particolarmente affiatate aggiudicandosi i primi tre sprint e scavando sin da subito un solco incolmabile. Capaci di guadagnare il giro insieme ad Australia e Irlanda,si sono confermate particolarmente competitive anchefase finale della competizione ...

