Nasce il primo impianto di biometano da rifiuti organici in Sicilia (Di martedì 17 maggio 2022) CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Snam4Environment, società controllata al 100% da Snam, ha inaugurato oggi a Caltanissetta il primo impianto di biometano da FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano) della Sicilia, un progetto di economia circolare che mira a essere il capofila di altre iniziative analoghe sull'isola, con l'obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione della Regione e del Paese. All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, Daniela Baglieri, assessore regionale per l'Energia e i servizi di pubblica utilità, Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, Antonio Martini, direttore Dipartimento energia della Regione Sicilia, Stefano Ciafani e Gianfranco Zanna, rispettivamente presidente nazionale di Legambiente e presidente di Legambiente Sicilia, Giuseppe Catania, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Snam4Environment, società controllata al 100% da Snam, ha inaugurato oggi a Caltanissetta ildida FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano) della, un progetto di economia circolare che mira a essere il capofila di altre iniziative analoghe sull'isola, con l'obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione della Regione e del Paese. All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, Daniela Baglieri, assessore regionale per l'Energia e i servizi di pubblica utilità, Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, Antonio Martini, direttore Dipartimento energia della Regione, Stefano Ciafani e Gianfranco Zanna, rispettivamente presidente nazionale di Legambiente e presidente di Legambiente, Giuseppe Catania, ...

