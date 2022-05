Napoli | Simeone | “Garantire accesso disabili allo stadio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Stamattina ho trasmesso una lettera urgente al sindaco e all’assessoresport, per chiedere di intervenire sulla questione dell’ainelloMaradona”. Lo rende noto il presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale, Nino. “Sul sito della Società sportiva calcio– spiega – è pubblicato un regolamento di/accrediti, dei diversamente abili, che mi ha lasciato basito. Una persona in carrozzella, anche se acquista regolarmente il biglietto, non può accedere, se non c’è spazio nel settore a lui dedicato o se magari è andato a vedere la partita precedente. ...