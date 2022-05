Napoli, Sconcerti: “Ad Insigne gli è mancato il tricolore sul petto, ma…” (Di martedì 17 maggio 2022) Napoli, Sconcerti- Il giornalista in questione Mario Sconcerti a TMW ha dato una lettura importante su Insigne e non solo. LE SUE PAROLE Io credo che Insigne si sia levato grandi soddisfazioni a Napoli, gli è mancato lo Scudetto ma non per colpa sua. Sono contento della consacrazione europea che ha raggiunto tramite la vittoria del campionato europeo. Va detto che ha avuto dei limiti fisici in un calcio che stava già diventando troppo fisico. Penso potesse fare di più per raggiungere livelli ancora più alti”. La grande lettura di Sconcerti mette sul piatto delle grandi argomentazioni che nel calcio di oggi vanno analizzate e capite. Lorenzo era arrivato davvero alla fine della sua esperienza sotto al Vesuvio in maniera importante e concreta nonostante ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022)- Il giornalista in questione Marioa TMW ha dato una lettura importante sue non solo. LE SUE PAROLE Io credo chesi sia levato grandi soddisfazioni a, gli èlo Scudetto ma non per colpa sua. Sono contento della consacrazione europea che ha raggiunto tramite la vittoria del campionato europeo. Va detto che ha avuto dei limiti fisici in un calcio che stava già diventando troppo fisico. Penso potesse fare di più per raggiungere livelli ancora più alti”. La grande lettura dimette sul piatto delle grandi argomentazioni che nel calcio di oggi vanno analizzate e capite. Lorenzo era arrivato davvero alla fine della sua esperienza sotto al Vesuvio in maniera importante e concreta nonostante ...

Advertising

tuttonapoli : AUDIO - Sconcerti: 'Insigne poteva fare di più, ma a Napoli si è tolto grandi soddisfazioni' - albertomarti : RT @PressingReal: #Sconcerti: “Un giudizio sulla stagione del #Napoli? Il terzo posto è un bel risultato. In certi momenti della stagione è… - Cucciolina96251 : RT @PressingReal: #Sconcerti: “Un giudizio sulla stagione del #Napoli? Il terzo posto è un bel risultato. In certi momenti della stagione è… - PressingReal : #Sconcerti: “Un giudizio sulla stagione del #Napoli? Il terzo posto è un bel risultato. In certi momenti della stag… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sconcerti: “De Laurentiis non manderà via Spalletti, l’allenatore ha vo… -