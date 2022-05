' Napoli | Ancelotti vuole Ospina al Real Madrid come secondo di Courtois'

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Ancelotti punta su Ospina come secondo di Courtois Il portiere colombiano del Napoli può finire al Real Madrid - GiuseppeAlloc17 : @angianna78 @TolliVincenzo @GA7_Official @CozzAndrea Parli con quelli che su tik tok quando uno gli ha fatto presen… - cn1926it : #Ancelotti chiama #Ospina: il #RealMadrid pensa al colombiano come sostituto di #Lunin - LeBombeDiVlad : ?? Il futuro di #Ospina è lontano da #Napoli ?? #Ancelotti vorrebbe riavere il portiere colombiano #LBDV… - infoitsport : Napoli, Ancelotti chiama Ospina al Real Madrid: può essere lui il 12° di Courtois -

MADRID (SPAGNA) - Come anticipato già a gennaio dal nostro quotidiano,ha puntato i riflettori su David Ospina per il ruolo di secondo portiere del Real Madrid. Una casella che nella rosa attuale dei Blancos ricopre l'ucraino Lunin. Il classe '99, però, come ...Secondo il sito del quotidiano spagnolo "Marca", il portiere colombiano delpiace ai blancos di Carlo, alla ricerca di un secondo per Thibaut Courtois, dal momento che l'attuale vice,...Carlo Ancelotti conosce bene il colombiano del Napoli, che sarebbe disponibile a trasferirsi in Spagna, sebbene abbia solo 33 anni. Ospina e’ in scadenza di contratto con il Napoli, che potrebbe ...Un terzo posto che a molti sta stretto e due rapide eliminazioni dalle coppe. Resta l’obiettivo raggiunto su quanto dichiarato a inizio stagione ...