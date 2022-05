Napoli, Ancelotti chiama Ospina al Real Madrid: la situazione (Di martedì 17 maggio 2022) Calciomercato Napoli: Ancelotti chiama Ospina al Real Madrid, con il portiere che non ha ancora rinnovato con gli azzurri Il Napoli e David Ospina non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto e il portiere può così ancora trovarsi liberamente una squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Marca, Carlo Ancelotti avrebbe chiamato il colombiano al Real Madrid come numero 12. Lunin, infatti, attuale riserva di Courtois, vuole andare via per giocare e i Blancos sono allora alla ricerca di un portiere d’esperienza e affidabilità che accetti senza problemi la panchina. In tale senso, Ospina avrebbe dato la sua disponibilità ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022) Calciomercatoal, con il portiere che non ha ancora rinnovato con gli azzurri Ile Davidnon hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto e il portiere può così ancora trovarsi liberamente una squadra per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Marca, Carloavrebbeto il colombiano alcome numero 12. Lunin, infatti, attuale riserva di Courtois, vuole andare via per giocare e i Blancos sono allora alla ricerca di un portiere d’esperienza e affidabilità che accetti senza problemi la panchina. In tale senso,avrebbe dato la sua disponibilità ...

