Napoli, 13enne accoltellato alla schiena mentre era in classe: è in prognosi riservata (Di martedì 17 maggio 2022) Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un arma da taglio mentre era in classe, nella scuola media Marino Guardano di Melito, in provincia di Napoli. Dopo essere stato soccorso è stato trasferito nell’ospedale Santobono, dove è stato medicato con dei punti di sutura. Il 13enne non è in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Tenenza di Melito. I media locali riferiscono che il ragazzo è stato ferito da un compagno di classe per futili motivi. Secondo quanto appreso dai carabinieri la ferita riportata dal ragazzino sarebbe lieve, ma la prognosi, appunto, non è stata ancora sciolta. Lo stesso istituto scolastico di Melito, due mesi fa, era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Un ragazzino di 13 anni è stato feritocon un arma da taglioera in, nella scuola media Marino Guardano di Melito, in provincia di. Dopo essere stato soccorso è stato trasferito nell’ospedale Santobono, dove è stato medicato con dei punti di sutura. Ilnon è in pericolo di vita, ma laresta. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Tenenza di Melito. I media locali riferiscono che il ragazzo è stato ferito da un compagno diper futili motivi. Secondo quanto appreso dai carabinieri la ferita riportata dal ragazzino sarebbe lieve, ma la, appunto, non è stata ancora sciolta. Lo stesso istituto scolastico di Melito, due mesi fa, era ...

