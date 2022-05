Advertising

ultimenews24 : (Adnkronos) - Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un'arma da taglio in una scuola media di Meli… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Napoli, 13enne accoltellato alla schiena a scuola #napoli - neXtquotidiano : Il 13enne ferito alla schiena con un’arma da taglio in classe a Melito di Napoli - Leaderdelsettor : RT @MediasetTgcom24: Napoli, 13enne accoltellato alla schiena a scuola #napoli - MediasetTgcom24 : Napoli, 13enne accoltellato alla schiena a scuola #napoli -

... nella scuola Marino Guardano di Melito (). Il fatto è avvenuto alle ore 14 di oggi 17 maggio. Ilnon è comunque in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei Carabinieri della tenenza ......all'ospedale pediatrico Santobono di, dove gli sono stati applicati tre punti di sutura. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Ilnon è ...Milano, 17 mag. (LaPresse) - Un ragazzino di 13 anni è stato ferito alla schiena con un arma da taglio mentre era in classe, nella scuola media Marino ...Ancora non è chiaro quale sia stato lo strumento utilizzato per il ferimento. Il 13enne è stato trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove gli sono stati applicati tre punti di ...