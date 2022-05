Nainggolan finisce sotto i ferri | le condizioni dell’ex Cagliari

(Di martedì 17 maggio 2022) che si èposto a un piccolo intervento Radja, ex giocatore deloggi all’Anversa, si èposto a un intervento chirurgico. Il Ninja ha così commentato il suo stato attuale tramite una stories pubblicata su Instagram: «Dopo diversi mesi nei quali ho avuto giocato con un dolore indeciso sepormi a un piccolo intervento chirurgico per iniziare la nuova stagione senza più dolore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

