Musk rischia di finire in tribunale per l’affare Twitter (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Scrive su Twitter per spiegare le motivazioni per cui ha fermato la sua offerta su Twitter. Già partendo da qui, l’operazione di Elon Musk sul social network assume le caratteristiche di una storia tutta particolare. E sufficientemente anomala per gli schemi abituali della finanza. Il patron della Tesla vuole porsi come il primo degli utenti e affida la sua comunicazione esclusivamente ai tweet. Anche oggi che la questione è diventata molto tradizionale, si sta sostanzialmente ragionando su problemi che possono contribuire ad abbassare il prezzo da pagare o far saltare l’affare, resta fedele alla linea. “La mia offerta era basata sul fatto che i filing di Twitter alla Sec fossero accurati”, ha messo nero su bianco in un tweet, aggiungendo che ieri il Ceo del social network, Parag Agrwal, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Scrive super spiegare le motivazioni per cui ha fermato la sua offerta su. Già partendo da qui, l’operazione di Elonsul social network assume le caratteristiche di una storia tutta particolare. E sufficientemente anomala per gli schemi abituali della finanza. Il patron della Tesla vuole porsi come il primo degli utenti e affida la sua comunicazione esclusivamente ai tweet. Anche oggi che la questione è diventata molto tradizionale, si sta sostanzialmente ragionando su problemi che possono contribuire ad abbassare il prezzo da pagare o far saltare, resta fedele alla linea. “La mia offerta era basata sul fatto che i filing dialla Sec fossero accurati”, ha messo nero su bianco in un tweet, aggiungendo che ieri il Ceo del social network, Parag Agrwal, ...

Advertising

FabioInsenga : Così Musk rischia di finire in tribunale per l’affare #Twitter. #ElonMuskBuyTwitter - italiaserait : Musk rischia di finire in tribunale per l’affare Twitter - fisco24_info : Musk rischia di finire in tribunale per l'affare Twitter: (Adnkronos) - La comunicazione affidata solo ai tweet e l… - LocalPage3 : Musk rischia di finire in tribunale per l'affare Twitter - lifestyleblogit : Musk rischia di finire in tribunale per l'affare Twitter - -