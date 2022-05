Muore a 52 anni dopo l'immersione in mare. Addio a Sabrina Magrini, era direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze (Di martedì 17 maggio 2022) Era ricoverata da sabato 14 maggio dopo aver avuto un malore nel mare di Livorno: la brutta notizia arriva dall'ospedale di Grosseto Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 17 maggio 2022) Era ricoverata da sabato 14 maggioaver avuto un malore neldi Livorno: la brutta notizia arriva dall'ospedale di Grosseto

Advertising

Agenzia_Ansa : Un operaio di 36 anni è morto cadendo da un ponteggio mentre stava smontando un'impalcatura in un cantiere a Ferrar… - EugenioBerto70 : Bimba di due anni cade in piscina e muore - Patrizi83078394 : RT @m_robella22: ??16/05/22 ??MUORE NEL SONNO NEL SUO LETTO A 25 ANNI. UN RAGAZZO SANO E SPORTIVO. Lo ha trovato la mamma. Ma per i cazzoni… - cronaca_di_ieri : 14/05/22 MONFALCONE - Muore davanti al figlio giocando a calcetto alla Duca d’Aosta. S’è accasciato sul pavimento… - stopcensura2020 : Lutto a Foggia, avvocato Gramazio muore all’improvviso a 45 anni -