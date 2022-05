Multate società del mercato libero dell'energia per 4 milioni di euro: nei contratti informazioni ingannevoli (Di martedì 17 maggio 2022) L'AGCM ha multato quattro società del mercato libero dell'energia per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura in bolletta. Gli importi venivano omessi in fase contrattuale.... Leggi su dday (Di martedì 17 maggio 2022) L'AGCM ha multato quattrodelper mancanza di trasparenza nella prospettazionee condizioni economiche di fornitura in bolletta. Gli importi venivano omessi in fase contrattuale....

Advertising

Digital_Day : L'AGCM ha multato quattro società del mercato libero dell'energia per mancanza di trasparenza nella prospettazione… - IAmAntitrust : RT @AgenziaOpinione: AGCM – ANTITRUST * MERCATO LIBERO: « SANZIONI PER 4 MILIONI, MULTATE LE SOCIETÀ AJÒ ENERGIA – BLUENERGY – UBROKER – VI… - AgenziaOpinione : AGCM – ANTITRUST * MERCATO LIBERO: « SANZIONI PER 4 MILIONI, MULTATE LE SOCIETÀ AJÒ ENERGIA – BLUENERGY – UBROKER –… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Giudice Sportivo: Verona-Milan, multate entrambe le società per lancio di bengala dei propri tifosi - TuttoHellasVer1 : Giudice Sportivo: Verona-Milan, multate entrambe le società per lancio di bengala dei propri tifosi -