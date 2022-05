Mosca accusa: “L’Ucraina ha abbandonato i negoziati”, la replica di Kiev: “Solo una pausa” (Di martedì 17 maggio 2022) Mosca – “I negoziati non continuano, L’Ucraina si è di fatto ritirata dal processo negoziale”. Lo ha detto alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, sostenendo che da Kiev non è arrivata alcuna risposta alla proposta di trattato di pace presentata dalla Russia. Da parte sua, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e capo dei negoziatori di Kiev, Mykhailo Podolyak, ha confermato che i colloqui di pace con Mosca per la fine della crisi in Ucraina sono ”in pausa”. Ribadendo che Kiev non è disposta a cedere alcun territorio alla Russia, Podolyak ha spiegato che “ogni guerra finirà al tavolo delle trattative”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente Zelensky hanno concordato sul fatto “che una soluzione ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 17 maggio 2022)– “Inon continuano,si è di fatto ritirata dal processo negoziale”. Lo ha detto alla Tass il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko, sostenendo che danon è arrivata alcuna risposta alla proposta di trattato di pace presentata dalla Russia. Da parte sua, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e capo dei negoziatori di, Mykhailo Podolyak, ha confermato che i colloqui di pace conper la fine della crisi in Ucraina sono ”in”. Ribadendo chenon è disposta a cedere alcun territorio alla Russia, Podolyak ha spiegato che “ogni guerra finirà al tavolo delle trattative”. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente Zelensky hanno concordato sul fatto “che una soluzione ...

