Morta per il vaccino: lo Stato se la cava con 77mila euro (Di martedì 17 maggio 2022) 77.468,53 euro, questa è la cifra che lo Stato riconosce ai familiari della povera Francesca Tuscano, una giovane insegnante 32enne, che morì nell'aprile del 2021 all'ospedale San Martino di Genova per una trombosi cerebrale, qualche giorno dopo aver ricevuto una dose del vaccino AstraZeneca. Secondo quanto stabilito dai consulenti di parte, il medico legale Luca Tajana e l'ematologo Franco Piovella "il decesso della paziente è ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi da somministrazione di vaccino anti Covid- 19". Per la cronaca, a pochi mesi dal tragico evento, durante un open day organizzato sempre in Liguria, si registrò il decesso di un'altra giovane, Camilla Canepa di 18 anni, anch'essa stroncata da una trombosi dopo il medesimo vaccino AstraZeneca, quando già da tempo quest'ultimo era ...

