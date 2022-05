Advertising

GazzettadiSiena : Ecco tutti i nomi che compongono le le due liste -

LA NAZIONE

Sulla viabilità del territorio, in particolare a Torrenieri, la realizzazione delle nuove scuole ae il progetto per quelle di San Giovanni d'Asso oltre al presidio ospedaliero che da ...Bene anche il Nebbiolo (+22%), la Ribolla (+19%), il Sagrantino (+16%) e il Brunello di(...: 6,5 Dopo il successo riscontrato in occasione della Vinitaly Special Edition, l'arte della ... Montalcino al voto, Franceschelli vuole il bis Il sindaco uscente, anche presidente della Provincia, in lizza contro Angelo Cosseddu, imprenditore agricolo con una lista civica ...FIRENZE: Sfide a Carrara, Lucca e Pistoia dove è previsto il ballottaggio. Nuovo sindaco per 28 Comuni della Toscana nel giorno del referendum sulla giustizia ...