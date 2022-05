Monopoli-Catanzaro: rigore calciato male da Iemmello, Loria para. Poco dopo Viteritti in gol (VIDEO) (Di martedì 17 maggio 2022) Succede di tutto intorno alla mezz’ora di Monopoli-Catanzaro, valida per l’andata dei playoff di Serie C. Al 27?, Bayeye entra in area dalla destra e con un tocco sotto batte Loria, ma la sfera viene allontanata da Mercadante. Pericolo sfumato per i pugliesi? No, perché il direttore di gara Rutella indica il dischetto del rigore per l’uscita a valanga dell’estremo difensore dei padroni di casa, che viene ammonito. Dagli 11 metri si presenta Iemmello, che però calcia un rigore terribile; di piatto, debole e centrale; Loria ci arriva coi piedi nonostante si fosse buttato alla sua destra, e allontana, stavolta sì, il pericolo. Se già questa non fosse una beffa per il Catanzaro, pochi minuti dopo, al 33?, arriva la rete di ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Succede di tutto intorno alla mezz’ora di, valida per l’andata dei playoff di Serie C. Al 27?, Bayeye entra in area dalla destra e con un tocco sotto batte, ma la sfera viene allontanata da Mercadante. Pericolo sfumato per i pugliesi? No, perché il direttore di gara Rutella indica il dischetto delper l’uscita a valanga dell’estremo difensore dei padroni di casa, che viene ammonito. Dagli 11 metri si presenta, che però calcia unterribile; di piatto, debole e centrale;ci arriva coi piedi nonostante si fosse buttato alla sua destra, e allontana, stavolta sì, il pericolo. Se già questa non fosse una beffa per il, pochi minuti, al 33?, arriva la rete di ...

Advertising

sportface2016 : #MonopoliCatanzaro: rigore calciato male da #Iemmello, #Loria para. Poco dopo, arriva il gol di #Viteritti (VIDEO) - BillyWhiz : Paris 1-0 Sochaux Entella 0-0 Palermo Fer-Salo 1-0 Reggiana Monopoli 1-0 Catanzaro Benevento 0-0 Pisa Saints 1-0 Li… - palpitesfutbol : GOL DO(A) Monopoli! Monopoli [1] x [0] Catanzaro Campeonato Italiano 3ª Grupo A - 2021/2022 - Playoffs - Quartas… - roronacci : #Diretta/ Monopoli Catanzaro (risultato 0-0) streaming video tv: tutti in campo! - Il - pietroscogna : Ampia delegazione del Bari in tribuna per l'andata del quarto di finale Monopoli-Catanzaro ?? #SerieC #Playoff -