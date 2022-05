Monopoli-Catanzaro, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 17 maggio 2022) Centottanta minuti per credere alla promozione e sperare nel passaggio del turno: alle 20:30 di questa sera allo Stadio Veneziani è in programma Monopoli–Catanzaro. Si tratta della gara di andata di uno dei match più interessanti di questi quarti di finale della fase nazionale dei Playoff di Serie C. I padroni di casa sono la grande sorpresa di questi spareggi: dopo aver eliminato Picerno, Virtus Francavilla e Cesena devono affrontare una delle favorite per la promozione. La squadra di Colombo si è dimostrata valida sia tecnicamente che caratterialmente e potrebbe stupire. Gli ospiti hanno chiuso il campionato al secondo posto, con Vivarini che dopo aver sfiorato la Serie B con il Bari nel 2020, vuole riprovarci con i calabresi. Ecco le ultime sulla sfida in programma questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Centottanta minuti per credere alla promozione e sperare nel passaggio del turno: alle 20:30 di questa sera allo Stadio Veneziani è in programma. Si tratta della gara di andata di uno dei match più interessanti di questi quarti di finale della fase nazionale deidiC. I padroni di casa sono la grande sorpresa di questi spareggi: dopo aver eliminato Picerno, Virtus Francavilla e Cesena devono affrontare una delle favorite per la promozione. La squadra di Colombo si è dimostrata valida sia tecnicamente che caratterialmente e potrebbe stupire. Gli ospiti hanno chiuso il campionato al secondo posto, con Vivarini che dopo aver sfiorato laB con il Bari nel 2020, vuole riprovarci con i calabresi. Ecco le ultime sulla sfida in programma questa ...

